ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Рамуш за 17 хвилин забив більше голів у плей-оф чемпіонатів світу, ніж Роналду за 514 хвилин.

Наразі збірна Португалії зустрічається зі Швейцарією у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі.

Рахунок у матчі було відкрито на 17 хвилині, коли результативним ударом у складі збірної Португалії відзначився нападник Гонсалу Рамуш.

За інформацією OptaCan, Рамуш став наймолодшим гравцем збірної Португалії, який зміг забити гол у матчах чемпіонатів світу після Кріштіану Роналду. На момент голу Рамушу був 21 рік і 169 днів, а Роналду під час його голу — 21 рік та 132 дні у 2006 році.

Також OptaJoe зазначає, що Рамуш за 17 хвилин забив більше голів за збірну Португалії у плей-оф ЧС, ніж Роналду за 514 хвилин.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Швейцарія.