ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершилась стадія 1/8 фіналу чемпіонату світу.

В рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі збірна Португалії не залишила шансів Швейцарії та перемогла з рахунком 5:1.

Цей матч став заключним в рамках стадії 1/8, а отже стали відомі всі пари чвертьфіналу чемпіонату світу.

Пари 1/4:

09.12 17:00 Бразилія — Хорватія

09.12 21:00 Нідерланди — Аргентина

10.12 17:00 Англія — Франція

10.12 21:00 Марокко — Португалія

Нагадаємо, що в іншому матчі сьогоднішнього дня Марокко в серії пенальті вибило Іспанію з 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.