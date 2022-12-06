Завершилась стадія 1/8 фіналу чемпіонату світу.
Англія - Франція, getty images
06 грудня 2022, 23:09
В рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі збірна Португалії не залишила шансів Швейцарії та перемогла з рахунком 5:1.
Цей матч став заключним в рамках стадії 1/8, а отже стали відомі всі пари чвертьфіналу чемпіонату світу.
Пари 1/4:
09.12 17:00 Бразилія — Хорватія
09.12 21:00 Нідерланди — Аргентина
10.12 17:00 Англія — Франція
10.12 21:00 Марокко — Португалія
Нагадаємо, що в іншому матчі сьогоднішнього дня Марокко в серії пенальті вибило Іспанію з 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.