ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

"Наті" зазнали нищівної поразки від Португалії.

Збірна Швейцарії напередодні поступилась із великим рахунком національній команді Португалії в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 (1:6), через що була змушена залишити турнір.

Португалія — Швейцарія 6:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Цей результат у підсумку став не тільки одним із найбільших за кількістю забитих м’ячів у поточному розіграші турніру, а ще й зумовив прикре "досягнення" для "Наті".

Востаннє, згідно з даними статистичного порталу Opta, вони пропускали шість або більше м’ячів ще в червні 1963 року, коли отримали розгром від Англії (1:8).

Таким чином за чотири матчі цьогорічного міжнародного форуму команда Мурата Якіна забила п’ять голів, але натомість отримала в свої ворота дев’ять.