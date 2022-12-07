ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дружина за цивільним шлюбом Кріштіану Роналду прокоментувала перемогу Португалії над Швейцарією.

Збірна Португалії напередодні розгромила Швейцарію в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі (6:1), здобувши перепустку до наступного раунду змагань.

Португалія — Швейцарія 6:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Однак увагу цей матч зумів привернути до себе ще до моменту початку, коли в стартовому складі "європейських селесао" вперше за тривалий час не вдалось знайти нападника Кріштіану Роналду.

Зірковий форвард усе ж таки з’явився на полі на 74 хвилині, однак не зумів відзначитись результативною дією.

А вже після завершення зустрічі Дружина за цивільним шлюбом Роналду, іспанська танцівниця та модель Джорджина Родрігес прокоментувала відсутність її коханого на футбольному полі.

"Допоки 11 португальських гравців співали гімн, усі об'єктиви були націлені на тебе.

Шкода, що не було можливості насолодитися найкращим гравцем у світі впродовж 90 хвилин.

Фанати не втомлювалися прославляти тебе і вигукувати твоє ім'я.

Я сподіваюсь, що Бог і твій дорогий друг Фернанду продовжуватимуть іти обабіч один одного й змусять нас пережити ще одну незабутню ніч", — заявила обраниця Роналду.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Португалії зіграє проти Марокко.