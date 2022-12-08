ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Марокко прокоментував перемогу над Іспанією.

Збірна Марокко в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 здобула перемогу над Іспанією в серії післяматчевих пенальті (0:0, 3:0 — пен.), завдяки чому вийшла до наступного раунду змагань.

Марокко — Іспанія 0:0 (3:0) Огляд матчу чемпіонату світу-2022

Жодного пострілу суперників під час футбольної лотереї не пропустив голкіпер "атласних левів" та андалузької Севільї Яссін Буну, якому таким чином удалось повторити рекорд українського воротаря Олександра Шовковського зразка 2006 року.

Після завершення гри Буну, якого визнали найкращим гравцем того матчу, прокоментував виступ своєї команди.

"Ми грали в гру а-ля Сімеоне й виграли. Ми відчували підтримку та прихильність усіх наших уболівальників, чи то з Марокко, чи то з будь-якої іншої країни світу. Це дає нам сили грати в той футбол, який ми продемонстрували.

Я повинен подякувати всім моїм товаришам по команді, які мені дуже допомогли. Це були колосальні зусилля. Я аплодую кожному з них за важку роботу.

Коли пролунав фінальний свисток, ніхто не розумів, що сталось, проте всі були дуже щасливі. Проте ми маємо залишатись зосередженими на тому, що нас чекає попереду.

Цей подарунок присвячую всім моїм друзям, громадянам Марокко, а також уболівальникам нашої збірної", — заявив марокканський виконавець.

Збірна Марокко зіграє проти Португалії 10 грудня, о 17:00.