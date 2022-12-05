ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іспанський фахівець матиме кілька днів, щоб дати відповідь про своє майбутнє у збірній.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке може залишити національну команду після завершення чемпіонату світу в Катарі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, іспанська федерація футболу вже визначилися з заміною Енріке, якого замінить Марселіно Тораль, який раніше працював із Севільєю, Валенсією, Вільярреалом та Атлетиком.

У той же час AS зазначає, що у Енріке буде кілька днів після катарського мундіалю, щоб дати відповідь про своє майбутнє у збірній, і що його відставка може не відбутися.

Енріке очолив збірну Іспанії у 2019 році. Під його керівництвом Іспанія потрапила до півфіналу Євро-2020.

На ЧС-2022 Іспанія вийшла з групи з другого місця та зіграє матч 1/8 фіналу проти Марокко. Гра відбудеться завтра, 6 грудня, о 17:00 за київським часом.