Іспанський фахівець матиме кілька днів, щоб дати відповідь про своє майбутнє у збірній.
Луїс Енріке, Getty Images
05 грудня 2022, 22:00
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке може залишити національну команду після завершення чемпіонату світу в Катарі. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, іспанська федерація футболу вже визначилися з заміною Енріке, якого замінить Марселіно Тораль, який раніше працював із Севільєю, Валенсією, Вільярреалом та Атлетиком.
У той же час AS зазначає, що у Енріке буде кілька днів після катарського мундіалю, щоб дати відповідь про своє майбутнє у збірній, і що його відставка може не відбутися.
Енріке очолив збірну Іспанії у 2019 році. Під його керівництвом Іспанія потрапила до півфіналу Євро-2020.
На ЧС-2022 Іспанія вийшла з групи з другого місця та зіграє матч 1/8 фіналу проти Марокко. Гра відбудеться завтра, 6 грудня, о 17:00 за київським часом.