ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португалець став дуже емоційним в останній час.

Збірна Португалії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі впевнено обіграла Швейцарію (6:1).

Головна зірка португальської команди Кріштіану Роналду залишився в запасі на цей поєдинок та з'явився на полі на 73 хвилині.

Після гри, коли більшість гравців команди дякувала португальським вболівальникам, Кріштіану Роналду пішов в роздягальню.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду вперше за 14 років не вийде в основі Португалії в офіційних матчах.