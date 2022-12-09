ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський форвард поділився своїми думками напередодні гри з Нідерландами.

Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес прокоментував майбутній поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Нідерландів.

"Знаємо, що у них чудові гравці, що Нідерланди — класна та сильна команда, але з нашим арсеналом та роблячи те, що ми можемо, ми віримо, що вдасться провести чудовий матч, щоб пройти у півфінал.

Очевидно, що завжди є мрія, і ми хочемо досягти багато чого, але, як завжди, кажемо: крок за кроком. Це важка гра, але вийти до півфіналу, увійти до четвірки найкращих у світі, було б чимось дуже важливим для нас як для команди, так і для країни. Це принесло б нам неймовірну радість", — наводить слова Альвареса офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Аргентина відбудеться сьогодні, 9 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.