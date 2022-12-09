ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький тренер вважає, що його англійського колегу дуже недооцінюють.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував роботу Гарета Саутгейта в збірній Англії, з якою французи зустрінуться у чвертьфіналі чемпіонату світу.

"Я ціную та поважаю Гарета. Нам доводилося кілька разів зустрічатися та розмовляти. Його не надто цінують у своїй країні.

Те, що він мав кар'єру гравця, не означає, що він не може бути дуже хорошим тренером. Він мав відмінні результати. Як людина, вона мені дуже подобається", – сказав Дешам.

Відзначимо, що матч між Англією та Францією пройде у суботу, 10 грудня, і розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція гри.