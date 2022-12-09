ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильський форвард уразив ворота збірної Хорватії в овертаймі.

Збірна Хорватії у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Бразилію та вийшла у півфінал мундіалю.

У цьому матчі взяв участь нападник збірної Бразилії Неймар, який відкрив рахунок, коли забив гол на 106 хвилині. Для 30-річного бразильця цей гол став 77 у складі національної команди.

Таким чином Неймар повторив рекорд Пеле за кількістю голів за збірну Бразилії.

За інформацією ESPN, Неймар та Роналдо – єдині футболісти збірної Бразилії, які змогли забити по кілька голів на трьох різних чемпіонатах світу.

Зазначимо, що це був другий забитий м'яч Неймара на ЧС-2022 у Катарі. Також у його активі одна гольова передача.

У півфіналі ЧС-2022 Хорватія зіграє проти переможця пари Нідерланди – Аргентина. Ця гра пройде сьогодні, 9 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.