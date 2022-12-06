ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильський форвард поділився своїми думками після гри із Південною Кореєю.

Нападник збірної Бразилії Неймар прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі проти Південної Кореї, а також розповів про свою травму.

Нагадаємо, Неймар отримав травму у стартовому матчі мундіалю проти Сербії, після чого пропустив дві зустрічі проти Швейцарії та Камеруну.

"Я був дуже наляканий, бо все було добре після чудового сезону. Отримати таку травму дуже важко. Днями я проплакав усю ніч. Члени моєї родини знають, що я відчув, але все обійшлося. Це коштувало колосальних зусиль.

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Настав час йти далі. Ми мріємо про титул, але треба йти крок за кроком. Це був четвертий матч, лишилося три. Ми чудово підготовлені та зосереджені на тому, щоб стати чемпіонами світу", — наводить слова Неймара Globo Esporte.

У чвертьфіналі ЧС-2022 Бразилія зіграє проти Хорватії, яка пройшла Японію.

Раніше повідомлялося, що Неймара було визнано найкращим гравцем матчу Бразилія — Південна Корея.