У матчі проти корейців бразилець реалізував пенальті.
Неймар, Getty Images
06 грудня 2022, 00:36
Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі впевнено обіграла Південну Корею (4:1).
За підсумками матчу, найкращим гравцем був визнаний нападник збірної Бразилії Неймар, який реалізував пенальті та віддав результативну передачу на Вінісіуса Жуніора.
У чвертьфіналі катарського мундіалю Бразилія зіграє проти Хорватії, яка в серії пенальті обіграла Японію.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бразилія — Південна Корея.