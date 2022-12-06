ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У матчі проти корейців бразилець реалізував пенальті.

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі впевнено обіграла Південну Корею (4:1).

За підсумками матчу, найкращим гравцем був визнаний нападник збірної Бразилії Неймар, який реалізував пенальті та віддав результативну передачу на Вінісіуса Жуніора.

У чвертьфіналі катарського мундіалю Бразилія зіграє проти Хорватії, яка в серії пенальті обіграла Японію.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бразилія — Південна Корея.