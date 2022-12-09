ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Основний гравець марокканської збірної ризикує не зіграти у чвертьфіналі.

Захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі та оборонець Найєф Агерд пропустили колективне тренування перед матчем 1/4 фіналу чемпіонату світу проти Португалії, повідомляє GFFN з посиланням RMC Sport.

Повідомляється, що у Хакімі незначна травма. У Агерда більш серйозне пошкодження. Є сумніви, що захисник братиме участь в матчі проти португальської збірної.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу ЧС-2022 між збірними Марокко та Португалії відбудеться завтра, 10 грудня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.