ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Скалоні виграла в історичній серії пенальті.

Збірна Аргентини в рамках чвертьфінального протистояння чемпіонату світу-2022 проти Нідерландів вийшла переможцем із напруженої серії післяматчевих пенальті (2:2, 4:3 – пен.).

Для аргентинської команди це була шоста серія пенальті на чемпіонатах світу та п'ята, яку вони змогли виграти.

Як повідомляє статистичний портал Squawka, це рекордний показник в історії турніру.

Нагадаємо, що раніше форвард Аргентини Лаутаро Мартінес прокоментував вихід команди до півфіналу чемпіонату світу-2022.