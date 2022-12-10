Команда Скалоні виграла в історичній серії пенальті.
Збірна Аргентини, getty images
10 грудня 2022, 09:55
Збірна Аргентини в рамках чвертьфінального протистояння чемпіонату світу-2022 проти Нідерландів вийшла переможцем із напруженої серії післяматчевих пенальті (2:2, 4:3 – пен.).
Для аргентинської команди це була шоста серія пенальті на чемпіонатах світу та п'ята, яку вони змогли виграти.
Як повідомляє статистичний портал Squawka, це рекордний показник в історії турніру.
Нагадаємо, що раніше форвард Аргентини Лаутаро Мартінес прокоментував вихід команди до півфіналу чемпіонату світу-2022.