ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник висловився щодо суддівства.

Нідерланди напередодні поступились Аргентині в серії після матчевих пенальті в рамках чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 (2:2, 3:4 – пен.).

Півзахисник нідерландців Френкі Де Йонг прокоментував рівень суддівства у виконані Матеу Лаоса.

"Коли закінчився основний час, аргентинці підійшли до Лаоса. З того моменту він свистів лише на користь збірної Аргентини. Це обурливо. Лаос – хороша людина та арбітр, але тут він втратив контроль.

Я думаю, він загубився контроль над грою в екстратаймах. Можливо, на нього впливав авторитет Мессі. Це не провина судді, але це мало вплив на матч", — наводить слова Де Йонга AD.nl.

Нагадаємо, що раніше форвард Аргентини Лаутаро Мартінес прокоментував вихід команди до півфіналу чемпіонату світу-2022.