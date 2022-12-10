ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Нідерландів прокоментував виступ команди в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Нідерландів в рамках чвертьфінального протистояння чемпіонату світу-2022 проти Аргентини поступилась місцем у наступному раунді змагань за підсумком напруженої серії післяматчевих пенальті (2:2, 3:4 – пен.).

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 по пен.) Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Головний тренер "ораньє" Луї ван Гал після завершення матчу поділився своїми враженнями від подій на полі.

"Наприкінці матчу гравці постійно збивались докупи та намагались з’ясовувати стосунки. Про що вони там говорили — я не в курсі, та й мені було байдуже на це.

Ми програвали з рахунком 0:2 за підсумком пенальті, який я вважаю дуже сумнівним, але потім зуміли вирівняти становище.

Проте знову все зіпсувала серія пенальті. За часи своєї професійної діяльності я завжди казав, що її перебіг не можна симулювати чи передбачити завчасно.

Повертаючись до того пенальті, який забив Мессі, мені потрібно ще раз переглянути той епізод. Якщо ж брати весь матч загалом, то суддівство мені не сподобалось, проте програли ми не через нього.

Вважаю, що Нідерланди зіграли добре, проте, на жаль, для мене це вже другий, після Бразилії-2014, чемпіонат світу, коли збірна моєї країни вибуває з розіграшу саме за підсумками серії пенальті", — заявив нідерландський фахівець.

Наступний матч збірна Нідерландів проведе в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 24 березня, проти Франції на виїзді.