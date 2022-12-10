ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильський захисник висловився щодо вильоту команди.

Досвідчений захисник збірної Бразилії Дані Алвес розповів, що це останній чемпіонат світу для нього, але вірить, що Неймар потрібен команді.

"Цей чемпіонат світу був останнім для мене, настав час це сказати. Але я не думаю, що така ж ситуація і в Неймара.

Він чудовий гравець, бразильському футболу він потрібен, щоб продовжувати", наводить слова захисника Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головний тренер збірної Бразилії Тіте, після вильоту команди на стадії 1/4 фіналу від Хорватії, залишив свою посаду.