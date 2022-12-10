ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хавбек дортмундської Боруссії побив рекорд Вейна Руні.

Збірна Англії у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі поступилася Франції (1:2) та залишила турнір.

У цьому матчі взяв участь півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, якому на момент зустрічі було 19 років та 164 дні.

За інформацією OptaFranz, Беллінгем став наймолодшим футболістом у чвертьфіналі чемпіонатів світу в історії збірної Англії.

Раніше цей рекорд утримував колишній форвард Вейн Руні, який зіграв проти Португалії на ЧС-2006 у віці 20 років та 250 днів. Тоді англійці поступилися у серії пенальті (1:3), а основний час та додатковий час закінчився без забитих м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Кейн повторив рекорд Руні за кількістю голів за збірну Англії.