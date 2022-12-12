ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хавбек порівняв свій досвід на клубному та міжнародному рівнях.

Збірна Хорватії несподівано здолала Бразилію під час чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі (1:1, 4:2 –пен.), завдяки чому найближчим часом отримає можливість позмагатись за одну з двох путівок на вирішальну гру.

Хорватія — Бразилія 1:1 (4:2 по пен.) Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Півзахисник "картатих" та мадридського Реала Лука Модрич під час останнього інтерв’ю розповів про психологічний стан команди перед відповідальним матчем.

"Можна сказати, що ми маємо ту саму ДНК, що й Реал Мадрид, тому що ми завжди йдемо до кінця і ніколи не здаємось.

Я хочу зіграти ще один півфінал проти великої команди, а не просто проти одного футболіста.

Звичайно, Ліонель Мессі — великий, він — найкращий гравець Аргентини, і нам буде доволі складно намагатись його зупинити, але ми готові і викладемо всі сили.

Сподіваюсь, цього вистачить для виходу у фінал. Усі дивляться на великі країни, а оскільки ми — маленька країна, нас ніхто не бере до уваги. Проте в нас із цим немає проблем, тому що інші фаворити, а ми в тіні.

Звичайно, ми хотіли б закінчити цю гру ще в основний час, а не дійти до пенальті. Ми готові зробити все можливе, щоб перемогти", — заявив хорватський виконавець.

Матч Аргентина — Хорватія відбудеться 13 грудня, о 21:00.