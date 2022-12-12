ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник аргентинської збірної вважає Мессі лідером на полі та поза ним.

Захисник збірної Аргентини Ніколас Тальяфіко поділився думками щодо Лео Мессі напередодні матчу 1/2 фіналу ЧС-2022 проти Хорватії.

"Він наш капітан, наш лідер, який підстьобує та мотивує нас, він особливий. Ми знаємо, що ми маємо Мессі, і це велике джерело натхнення.

Ми хочемо здійснити свої мрії, і ми зможемо це зробити, адже Мессі буде поруч із нами", – передає слова захисника збірної Аргентини оглядач The Times Генрі Вінтер.

Нагадаємо, матч Аргентина — Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.