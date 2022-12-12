ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Американський хавбек не викладався під час тренувального процесу.

Півзахисник збірної США Джованні Рейна був близьким до того, щоб залишити розташування національної команди в ході ЧС-2022 у Катарі. Про це повідомляє ESPN.

Зазначимо, що Рейна жодного разу не потрапив до стартового складу американської збірної на катарському мундіалі. Він відіграв два матчі, у яких провів на полі 52 хвилини.

За інформацією джерела, тренерський штаб був незадоволений ставленням футболіста до тернувального процесу, а також до товариського матчу напередодні ЧС проти Аль-Гарафи.

Після вильоту з ЧС-2022 головний тренер Грегг Берхалтер підтвердив, що був один футболіст, яким він був незадоволений та хотів відправити його додому.

Водночас видання The Athletic додає, що Рейна вибачився перед тренерським штабом та партнерами по команді після ЧС-2022.

Наразі Рейна виступає у складі дортмундської Боруссії, де у поточній кампанії провів 16 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.