ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський спеціаліст дав свій коментар.

Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні висловився напередодні матчу з хорватами в півфіналі ЧС-2022.

"Аргентина вміє перемагати та програвати. Після гри з Саудівською Аравією ми спокійно вирушили до готелю. Усе закінчується, коли арбітр дає фінальний свисток. Потрібно закрити це питання раз і назавжди.

Додавання такої кількості компенсованого часу? Це щось нове. Арбітр додає 10 хвилин, а потім ще якийсь час зверху, і ви не розумієте, коли гра закінчиться. Це відбувалося не лише у нас, а й у матчі Бразилії. Це нова ситуація для всіх, але я не говорю, що це справедливо чи несправедливо. Напевно, пізніше це стане більш природним", — передає слова Скалоні ESPN.

Нагадаємо, матч Аргентина — Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.