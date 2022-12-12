ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Слова Івана Перішича перед півфіналом чемпіонату світу.

Вінгер збірної Хорватії Іван Перішич висловився перед напередодні матчу з хорватами в півфіналі ЧС-2022.

"Ми бачили, як Португалія з Роналду програла. А Кріштіану п'ять разів був на чемпіонатах світу та жодного разу не став переможцем.

Мессі теж йде за титулом уп'яте і зробить усе для того, щоб перемогти, але й ми будемо готові на 100%, оскільки хочемо трофей.

Це буде хороший матч, жорсткий та чоловічий футбол", – передає слова Перішича Jutarnji List.

Нагадаємо, матч Аргентина — Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.