Слова Івана Перішича перед півфіналом чемпіонату світу.
Іван Перішич, Jutarnji List
12 грудня 2022, 20:33
Вінгер збірної Хорватії Іван Перішич висловився перед напередодні матчу з хорватами в півфіналі ЧС-2022.
"Ми бачили, як Португалія з Роналду програла. А Кріштіану п'ять разів був на чемпіонатах світу та жодного разу не став переможцем.
Мессі теж йде за титулом уп'яте і зробить усе для того, щоб перемогти, але й ми будемо готові на 100%, оскільки хочемо трофей.
Це буде хороший матч, жорсткий та чоловічий футбол", – передає слова Перішича Jutarnji List.
Нагадаємо, матч Аргентина — Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.