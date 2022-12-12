Команда Дідьє Дешама має проблеми з деякими футболістами.
Орельєн Чуамені, Getty Images
12 грудня 2022, 20:20
Захисник збірної Франції Дайо Упамекано та півзахисник Орельєн Чуамені пропустили тренувальне заняття національної команди в Катарі. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, Упамекано поскаржився на біль у горлі, тож тренерський штаб надав йому відпочинок на відновлення.
У Чуамені проблеми з гомілкою, але він проходить спеціальні процедури, щоб бути готовим до матчу.
Нагадаємо, півфінальний матч Франція — Марокко відбудеться 14 грудня о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.