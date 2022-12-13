ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда виграла усі рази, коли доходила до цієї стадії.

Збірна Аргентини стала першим фіналістом на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Ліонель Мессі та компанія обіграли на стадії півфіналу збірну Хорватії з рахунком 3:0. Дубль оформив Альварес, і один гол забив Мессі.

Команда покращила свій рекорд у цьому поєдинку. Аргентина залишається непереможною у півфіналах мундіалів.

Усі п'ять разів, коли вони доходили до стадії 1/2 фіналу, вони перемагали.

В 1930 році Аргентина перемогла США з рахунком 6:1, в 1986 році була бита Бельгія — 2:0, в 1990 аргентинці перемогли Італію у серії пенальті, і таким же чином виграли в Нідерландів в 2014.

Суперник команди Ліонеля Скалоні у фіналі ЧС-2022 визначиться 14 грудня. Саме у цей день Франція зіграє проти Марокко.