Нападник Аргентини проводить видатний турнір.
Ліонель Мессі, getty images
13 грудня 2022, 23:50
Збірна Аргентини в рамках півфінального поєдинку чемпіонату світу-2022 року впевнено переграла збірну Хорватії та вийшла в фінал.
Як повідомляє статистичний портал Squawka, аргентинець утримує лідерство за чотирма показниками.
Найбільша кількість голів:
◉ 5 — Мессі
◎ 5 — Мбаппе
Найбільша кількість гольових передач:
◉ 3 — Мессі
◎ 3 — Кейн
◎ 3 — Фернандеш
◎ 3 — Грізманн
Найбільша кількість ударів:
◉ 27 — Мессі
◎ 22 — Мбаппе
Найбільша кількість створених моментів:
◉ 18 — Мессі
◎ 17 — Грізманн
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мессі — найстарший гравець, який забив не менше п'яти голів за один чемпіонат світу.