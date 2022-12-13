ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нападник Аргентини проводить видатний турнір.

Збірна Аргентини в рамках півфінального поєдинку чемпіонату світу-2022 року впевнено переграла збірну Хорватії та вийшла в фінал.

Як повідомляє статистичний портал Squawka, аргентинець утримує лідерство за чотирма показниками.

Найбільша кількість голів:

◉ 5 — Мессі

◎ 5 — Мбаппе

Найбільша кількість гольових передач:

◉ 3 — Мессі

◎ 3 — Кейн

◎ 3 — Фернандеш

◎ 3 — Грізманн

Найбільша кількість ударів:

◉ 27 — Мессі

◎ 22 — Мбаппе

Найбільша кількість створених моментів:

◉ 18 — Мессі

◎ 17 — Грізманн

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мессі — найстарший гравець, який забив не менше п'яти голів за один чемпіонат світу.