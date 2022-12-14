Черговий рекорд Лео.
Ліонель Мессі, getty images
14 грудня 2022, 00:46
Збірна Аргентини в рамках півфінального поєдинку чемпіонату світу-2022 року впевнено переграла збірну Хорватії та вийшла в фінал.
Ліонель Мессі відзначився голом, відкривши рахунок в цій грі. Взяття воріт стало для аргентинця 11 на чемпіонатах світу.
Завдяки цьому показнику Ліонель Мессі очолив список бомбардирів збірної на Мундіалях. Раніше в цьому рейтингу лідирував Батістута.
Нагадаємо, що на Football.ua доступно відео голів та огляд матчу чемпіонату світу між збірними Аргентини та Хорватії.