ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Черговий рекорд Лео.

Збірна Аргентини в рамках півфінального поєдинку чемпіонату світу-2022 року впевнено переграла збірну Хорватії та вийшла в фінал.

Ліонель Мессі відзначився голом, відкривши рахунок в цій грі. Взяття воріт стало для аргентинця 11 на чемпіонатах світу.

Завдяки цьому показнику Ліонель Мессі очолив список бомбардирів збірної на Мундіалях. Раніше в цьому рейтингу лідирував Батістута.

Нагадаємо, що на Football.ua доступно відео голів та огляд матчу чемпіонату світу між збірними Аргентини та Хорватії.