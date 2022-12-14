ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Чергова нагорода для нападника.

Збірна Аргентини в рамках півфінального поєдинку чемпіонату світу-2022 року впевнено переграла збірну Хорватії та вийшла в фінал.

Нападник аргентинців Ліонель Мессі відзначився забитим голом та результативною передачею.

Завдяки високому рівню гри аргентинський нападник отримав нагороду, ставши найкращим гравцем зустрічі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мессі — найстарший гравець, який забив не менше п'яти голів за один чемпіонат світу.