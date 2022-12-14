ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У фіналі аргентинець може обійти Лотара Маттеуса.

Збірна Аргентини у півфіналі чемпіонату світу-2022 обіграла без проблем Хорватію і має всі шанси стати переможцем змагання.

Лідер команди Ліонель Мессі у грі проти Хорватії забив гол, віддав асист, поставив декілька рекордів та допоміг команді продовжити позитивну серію.

Також форвард зрівнявся за кількістю матчів на чемпіонаті світу з легендарним німецьким футболістом Лотаром Маттеусом.

Вони обидва зіграли по 25 поєдинків. Якщо Мессі візьме участь у фіналі ЧС-2022, тоді він обійде Маттеуса і поставить абсолютний рекорд.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.