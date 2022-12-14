ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан Хорватії прокоментував поразку в півфіналі чемпіонату світу-2022.

Збірна Хорватії напередодні поступилась Аргентині в півфінальному поєдинку чемпіонату світу-2022 в Катарі (0:3), і в підсумку зіграє в матчі за третє місце на цьому турнірі.

Аргентина — Хорватія 3:0 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Півзахисник та капітан "картатих" Лука Модрич після завершення гри поділився емоціями від побаченого на полі.

"Атмосфера в роздягальні команди дуже важка, бо завжди сумно програвати на будь-якому рівні.

Ми були в порядку, контролювали гру, але цей кутовий, який суддя не дав нам, і пенальті, який був призначений на рівному місці, змінили все. Аргентинський нападник виконав удар і зіткнувся з нашим воротарем, а арбітр указує на позначку. Я не встиг зрозуміти це рішення, а Мессі вже той пенальті. Це трохи змінило гру.

Проте ми не можемо впливати на рішення арбітра, то ми повинні відновитися і спробувати виграти наступну гру. Не вважаю, що брати участь в матчі за третє місце це якесь покарання, бо ніколи грати за збірну Хорватії не було покаранням.

Ми провели чудовий чемпіонат світу, а тепер у грі за "бронзу", до якої ми ще повинні підготуватися, хочемо досягти успіху, бо це також буде великим успіхом для країни.

У той самий час, сподіваюсь, що Мессі виграє цей чемпіонат світу, він — найкращий гравець в історії, і він цього заслуговує", — заявив хорватський виконавець.

Матч за третє місце на чемпіонаті світу-2022 в Катарі відбудеться 17 грудня, о 17:00.