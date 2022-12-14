ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гравець хорватської збірної вважає, що їм під силу завоювати третє місце.

Захисник збірної Хорватії Борна Соса прокоментував поразку від Аргентини в півфіналі чемпіонату світу.

"Перші пів години ми були кращими, у нас був контроль та володіння м'ячем, а потім був спірний пенальті

Мессі показав те, що він показував протягом усієї своєї кар'єри, чому він найкращий. Мені нема чого сказати, окрім як привітати Аргентину.

Важко програти півфінал – ви такі близькі до фіналу, а тепер так далеко. Вже завтра ми намагатимемося провітрити голову і повернутися до Загреба з медаллю", — передає слова Соси Sportskeeda.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.