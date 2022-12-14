ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Вихід у фінал — неймовірна заслуга Лео, вважає Де Пауль.

Півзахисник збірної Аргентини Родріго Де Пауль прокоментував вихід збірної Аргентини до фіналу ЧС-2022. Нагадаємо, в півфінальному матчі аргентинці здолали хорватів — 3:0.

"Я все ще не можу в це повірити. Ми наполегливо працювали, щоб потрапити сюди. Я думаю, ми заслуговуємо на все це.

Ми були впевнені у собі, адже ми виграли Кубок Америки. Ця команда показала все, на що здатна. Дякую вболівальникам за підтримку. Вся країна радіє за нас, і ми змогли відчути їхню підтримку навіть з Катару.

Мессі? Лео ніколи не перестає дивувати. Те, що він робить і як грає, приголомшливо. Я шалено вдячний йому за те, яку допомогу він мені надав. Ми пишаємось тим, що потрапили у фінал чемпіонату світу. Ми на це заслужили", — наводить слова Де Пауля Mundo Deportivo.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.