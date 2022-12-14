ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар захисника збірної Аргентини після виходу в фінал.

Захисник збірної Аргентини Еміліано Мартінес прокоментував перемогу над Хорватією у півфіналі чемпіонату світу-2022.

"Ми виграли комфортно та чесно. Коли я дістануся до готелю, я обов'язково розплачуся.

Я провів п'ять років у збірній, я мав чудові стосунки з цими товаришами по команді. Тепер ми виходимо у фінал, граємо у варварів, радість у нас величезна. Я сподіваюся, що людям це подобається", — цитує Ромеро AFA.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.