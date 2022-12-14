ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Мессі натякнув, що після фіналу чемпіонату світу закінчить міжнародну кар'єру.

Лідер аргентинської збірної Ліонель Мессі прокоментував перемогу над Хорватією у півфіналі чемпіонату світу-2022.

"Я дуже радий закінчити свій шлях на чемпіонатах світу у фіналі, зіграти останній матч у фіналі. Це справді дуже приємно.

Все, що я пережив на цьому чемпіонаті світу, було емоційним з огляду на те, як люди в Аргентині цим насолоджувалися. Від цього розіграшу до наступного ще багато років. Я не думаю, що зможу (грати на ЧС-2026). Закінчити таким чином – блискуче", — цитує Мессі Goal.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.