ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Пропонуємо вашій увазі цікавий статистичний показник.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі виходить на фінішну пряму, тому все частіше цікавість викликають статистичні показники.

Як повідомляє портал Statman Dave, Кіліан Мбаппе з 21 вдалим дриблінгом очолив рейтинг турніру. На другому місці йде Джамал Мусіала з 19.

Третім в цьому списку йде Ліонель Мессі, який ще зможе спробувати наздогнати французького нападника.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мбаппе робить найменшу кількість дій в обороні серед польових гравців на чемпіонаті світу-2022.