Стало відомо, хто буде працювати на грі.
Абдуррахманом Аль-Джассима, getty images
15 грудня 2022, 23:59
В рамках поєдинку за третє місце чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Хорватії зіграє проти збірної Марокко.
Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, цей поєдинок обслужить бригада арбітрів на чолі з Абдуррахманом Аль-Джассимою.
35-річний суддя на цьому турнірі обслуговував матч між Сполученими Штатами Америки та Уельсом. В тій грі він призначив пенальті.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стало відомо, хто розсудить фінал чемпіонату світу.