ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стало відомо, хто буде працювати на грі.

В рамках поєдинку за третє місце чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Хорватії зіграє проти збірної Марокко.

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, цей поєдинок обслужить бригада арбітрів на чолі з Абдуррахманом Аль-Джассимою.

35-річний суддя на цьому турнірі обслуговував матч між Сполученими Штатами Америки та Уельсом. В тій грі він призначив пенальті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стало відомо, хто розсудить фінал чемпіонату світу.