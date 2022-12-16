ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Підготовка до фінального матчу чемпіонату світу триває.

У неділю світ дізнається переможця чемпіонату світу в Катарі. У фінальному матчі зійдуться збірні Аргентини та Катару. Стало відомо, в яких формах зіграють команди у фіналі.

Футболісти збірної Аргентини виступатимуть у традиційних біло-блакитних футболках у вертикальну смужку, білих шортах та блакитних гетрах. Французи зіграють у синіх футболках, синіх шортах та синіх гетрах.

Нагадаємо, що фінал Аргентина — Франція відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.