ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валід Реграгі висловився перед важливою грою.

Збірна Марокко в рамках поєдинку за третє місце чемпіонату світу 2022 року зустрінеться з Хорватією.

Головний тренер марокканців Валід Реграгі висловив хвилювання перед матчем.

"Я трохи хвилююся з приводу матчу. Думаю, що грати за два дні після такого розчарування, як поразка у півфіналі, дуже складно для обох команд. Я почуваюся по-ідіотськи через те, що ми займемо третє чи четверте місце. Марокко не буде у фіналі, і навіть якби ми там були й посіли друге місце, я сказав би те саме.

Якщо говорити позитивно, то фінішувати третіми з погляду іміджу було б чудово, адже Марокко буде на світовому подіумі. Гравці все ще голодні, вони хочуть закінчити на гарній ноті, вони розуміють, що буде ще один матч. Думаю, вони розуміють, що зайняти третє місце – не те саме, що зайняти четверте, і що було б непогано привезти додому медаль", – наводить слова Реграгі RMC Sport.

Поєдинок за третє місце між Марокко та Хорватією пройде у суботу, 17 грудня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом.