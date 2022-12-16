ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватія втратила лідера напередодні матчу за третє місце чемпіонату світу.

Збірна Хорватії залишилась без одного з лідерів команди напередодні матчу за третє місце чемпіонату світу.

Як повідомляє Footbal Italia, Марцело Брозович не візьме участь у цьому поєдинку через травму, яку він отримав в півфінальному матчі проти Аргентини (0:3). За даними джерела, медобстеження не виявило м'язового пошкодження, але головний тренер вирішив не ризикувати та залишить його на лаві запасних.

Нагадаємо, також хорватам не допоможе Йосип Юранович.

Матч Хорватія — Марокко відбудеться 17 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.