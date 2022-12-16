Хорватія втратила лідера напередодні матчу за третє місце чемпіонату світу.
Марцело Брозович
16 грудня 2022, 17:40
Збірна Хорватії залишилась без одного з лідерів команди напередодні матчу за третє місце чемпіонату світу.
Як повідомляє Footbal Italia, Марцело Брозович не візьме участь у цьому поєдинку через травму, яку він отримав в півфінальному матчі проти Аргентини (0:3). За даними джерела, медобстеження не виявило м'язового пошкодження, але головний тренер вирішив не ризикувати та залишить його на лаві запасних.
Нагадаємо, також хорватам не допоможе Йосип Юранович.
Матч Хорватія — Марокко відбудеться 17 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.