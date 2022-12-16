ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Європейську та африканську команди розсудить арбітр із Катару Абдуррахман Аль-Джассім.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила суддівську бригаду, яка обслужить матч ЧС-2022 у Катарі за третє місце між збірними Хорватії та Марокко.

Головним рефері буде катарець Абдуррахман Аль-Джассім. Допомагатимуть на лініях йому співвітчизники Талеб Аль-Маррі та Сауд Ахмед Алмакалех. Резервним рефері призначено Рафаеля Клауса з Бразилії.

За системою ВАР стежитиме Хуліо Баскуньян з Чилі, а його помічник – Пол ван Букел із Нідерландів.

Нагадаємо, матч Хорватія — Марокко відбудеться завтра, 17 грудня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.