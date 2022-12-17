Захисники зможуть зіграти проти Аргентини.
Рафаель Варан, getty images
17 грудня 2022, 14:59
Збірна Франції в рамках фінального поєдинку чемпіонату світу-2022 у Катарі зіграє проти збірної Аргентини.
Тренерський штаб Дідьє Дешама має певні проблеми через декількох травмованих та захворівших гравців.
Тим не менш, як повідомляє видання L`Equipe, Рафаель Варан та Ібраїма Конате вже відійшли від хвороби та повернулись у загальну групу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чуамені та Ернандес не тренувались напередодні фіналу чемпіонату світу.