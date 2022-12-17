ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець висловився щодо поразки Хорватії.

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі поспілкувався із пресою після програшу Хорватії у матчі за "бронзу" чемпіонату світу-2022 (1:2).

"Це гірка поразка, але я вважаю, що вона заслужена. Ми побачили команду, яка не здавалася — збірну Марокко. Ми запам'ятаємо багато матчів, повернемося сильнішими. Ми об'єднали нашу країну на місяць, всі були задоволені.

Нам доведеться повернутися ще сильнішими, люди чекатимуть на це від нас. У підсумку ми щасливі. Ми задоволені тим, що стали четвертими — серед найсильніших команд світу на цей момент" — сказав марокканський фахівець.

Відео забитих голів та огляд матчу між Хорватією та Марокко дивіться на Football.ua.