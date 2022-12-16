ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький форвард поділився своїми думками перед фіналом чемпіонату світу у Катарі.

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн прокоментував майбутній фінал чемпіонату світу в Катарі проти Аргентини.

"Це буде складний фінал: Мессі, стадіон, заповнений аргентинцями. Але у нас є команда та тренер для таких матчів. В нас можна вірити, ми будемо готові та підійдемо до гри у добрій формі.

На нас чекає дуже гарний матч. Аргентина – складний суперник, вони добре попрацювали. Мессі класно зіграв у півфіналі. Відчуваємо, що він гаразд, спокійний і безтурботний.

Від нас залежить те, наскільки добре ми підготуємось до матчу. Сьогодні і завтра ми займемося відновленням і зробимо все, щоб бути готовими у неділю", — наводить слова Грізманна Foot Mercato.

Нагадаємо, фінал ЧС-2022 відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.