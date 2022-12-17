ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст одужав та готовий грати.

Нещодавно французька прес писала про те, що три гравці збірної Франції під питанням на матч фіналу чемпіонату світу-2022 проти Аргентини.

Серед них були два центральні захисники Рафаель Варан та Ібраїма Конате, та вінгер Кінгслі Коман.

Усі гравці були недоступні минулі дні через хворобу. Але зараз точно відомо, що Рафаель Варан тренувався 17 грудня на вечірньому тренуванні.

Матч між Аргентиною та Францыэю пройде у неділю, 18 грудня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна пряма онлайн-трансляція фіналу Мундіалю.