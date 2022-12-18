ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Запрошуємо читачів зробити власний вибір.

Сьогодні, 18 грудня 2022 року, у катарському місті Лусаїл на полі стадіону Лусаїл-Айконік відбудеться фінальний матч чемпіонату світу-2022 між збірними Аргентини та Франції.

За версією букмекерів, фаворита цей матч не має. Так, на перемогу Франції чи Аргентини можна поставити з коефіцієнтом 2,80. Нічийний результат в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,05.

Football.ua пропонує своїм читачам зробити власний вибір стосовно можливого переможця цієї дуелі, який здобуде для себе третій в історії Кубок світу.

Матч Аргентина — Франція розпочнеться о 17:00. За перебігом подій у цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на нашому сайті.