ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керівник паризького гранда радий, що зірки його клубу зустрілись у фіналі Мундіалю.

Очільник ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував майбутнє протистояння Ліонеля Мессі та Кілліана Мбаппе у фіналі чемпіонату світу.

"Я з нетерпінням чекаю на цей фінал. Це велике задоволення – відвідати такий матч. Сподіваюся, що Франція виграє чемпіонат світу, але Аргентина з Ліонелем Мессі теж провели гарний турнір. Якби я міг, то віддав би трофей їм обом – Ліонелю Мессі та Кіліану Мбаппе", – цитує Аль-Хелаїфі L'Equipe.

Гра Аргентина — Франція почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.