Керівник паризького гранда радий, що зірки його клубу зустрілись у фіналі Мундіалю.
Кілліан Мбаппе та Ліонель Мессі, фото L'Équipe
18 грудня 2022, 16:02
Очільник ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував майбутнє протистояння Ліонеля Мессі та Кілліана Мбаппе у фіналі чемпіонату світу.
"Я з нетерпінням чекаю на цей фінал. Це велике задоволення – відвідати такий матч. Сподіваюся, що Франція виграє чемпіонат світу, але Аргентина з Ліонелем Мессі теж провели гарний турнір. Якби я міг, то віддав би трофей їм обом – Ліонелю Мессі та Кіліану Мбаппе", – цитує Аль-Хелаїфі L'Equipe.
Гра Аргентина — Франція почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.