ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наші читачі зробили свій вибір.

Сьогодні, 18 грудня 2022 року, у катарському місті Лусаїл на полі стадіону Лусаїл-Айконік відбудеться фінальний матч чемпіонату світу-2022 між збірними Аргентини та Франції.

За версією букмекерів, фаворита цей матч не має. Так, на перемогу Франції чи Аргентини можна поставити з коефіцієнтом 2,80. Нічийний результат в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,05.

Тим часом читачі сайту Football.ua зробили власний вибір, проголосувавши за свого фаворита. Більшість вважає, що чинний чемпіон світу збірна Франції захистить титул. За "Ле Бле" свої голоси віддали 887 читачів. Або - 53%.

За перемогу аргентинської збірної проголосувало 788 людей (47%).

Матч Аргентина — Франція розпочнеться о 17:00. За перебігом подій у цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на нашому сайті.