В останній момент в стартовому складі Аргентини відбулися зміни.
НІКОЛАС ТАЛЬЯФІКО, GETTY IMAGES
18 грудня 2022, 16:24
Вже відомі стартові склади Аргентини і Франції на фінальний матч ЧС-2022.
Зліва в захисті "альбіселесте" мав зіграти Маркос Акунья, але, за повідомленням Radio La Red, через травму його перевели у запас.
Замість Акуньї місце в стартовому складі займе Ніколас Тальяфіко.
Гра Аргентина — Франція почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.