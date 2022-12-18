ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

В останній момент в стартовому складі Аргентини відбулися зміни.

Вже відомі стартові склади Аргентини і Франції на фінальний матч ЧС-2022.

Зліва в захисті "альбіселесте" мав зіграти Маркос Акунья, але, за повідомленням Radio La Red, через травму його перевели у запас.

Замість Акуньї місце в стартовому складі займе Ніколас Тальяфіко.

Гра Аргентина — Франція почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.