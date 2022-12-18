ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Історичний гол для Лео.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі реалізував пенальті у фіналі чемпіонату світу, вивівши свою команду вперед у двобої з Францією.

Аргентинець забив на 23-ій хвилині після того, як арбітр призначив пенальті після фолу Дембеле на Ді Марії.

Для Мессі це дебютний гол у фіналах чемпіонату світу. Нагадаємо, це другий фінал для Мессі. У 2014-му році його збірна поступилася німцям — 0:1.

За перебігом подій у цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на нашому сайті.