Історичний гол для Лео.
Ліонель Мессі, GETTY IMAGES
18 грудня 2022, 17:32
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі реалізував пенальті у фіналі чемпіонату світу, вивівши свою команду вперед у двобої з Францією.
Аргентинець забив на 23-ій хвилині після того, як арбітр призначив пенальті після фолу Дембеле на Ді Марії.
Для Мессі це дебютний гол у фіналах чемпіонату світу. Нагадаємо, це другий фінал для Мессі. У 2014-му році його збірна поступилася німцям — 0:1.
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