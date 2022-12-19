ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Відомі ймовірні претенденти на Золотий м'яч .

Після тріумфу на чемпіонаті світу-2022 Ліонель Мессі став головним фаворитом на отримання Золотого м'яча-2023 за версією Goal.

Повний список 10-ти головних претендентів на найпрестижнішу нагороду виглядає наступним чином:

1. Ліонель Мессі (ПСЖ)

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

3. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

4. Неймар (ПСЖ)

5. Роберт Левандовські (Барселона)

6. Вінісіус Жуніор (Реал)

7. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

8. Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)

9. Мохамед Салах (Ліверпуль)

10. Хвіча Кварацхелія (Наполі)

18 грудня форвард збірної Аргентини став володарем Кубка світу: команда Ліонеля Скалоні обіграла Францію у фіналі ЧС-2022 за пенальті (3:3, 4:2 за пенальті). Це його 42-й трофей у кар'єрі.